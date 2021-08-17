В Екатеринбурге на 23 дня закроют движение по улице Профсоюзной

Движение транспорта по улице будет закрыто с 8 сентября по 1 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сентябре по улице Профсоюзной в Екатеринбурге проехать будет нельзя. Из-за ремонтных работ движение транспорта по ней будет закрыто с 8 сентября по 1 октября на участке от дома №59 до дома №27 на улице Альпинистов.

- На данном участке будут проводиться работы по реконструкции тепловой сети, - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по окончании работ обязуются восстановить элементы благоустройства.