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Общество17 августа 2021 13:05

В Екатеринбурге на 23 дня закроют движение по улице Профсоюзной

Коммунальщики будут реконструировать тепловые сети
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Движение транспорта по улице будет закрыто с 8 сентября по 1 октября.

Движение транспорта по улице будет закрыто с 8 сентября по 1 октября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сентябре по улице Профсоюзной в Екатеринбурге проехать будет нельзя. Из-за ремонтных работ движение транспорта по ней будет закрыто с 8 сентября по 1 октября на участке от дома №59 до дома №27 на улице Альпинистов.

- На данном участке будут проводиться работы по реконструкции тепловой сети, - уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга. - Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по окончании работ обязуются восстановить элементы благоустройства.