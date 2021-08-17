В Екатеринбурге определили фирму, которая за 2,4 миллиарда подготовит стадион к Универсиаде

Стадион реконструируют к Универсиаде за 2,4 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

К Универсиаде 2023 года, которая пройдет в Екатеринбурге, стадион «Калининец» на Эльмаше за 2,4 миллиарда рублей подготовит ООО «Астрастройинвест». Эта организация, подготовившая проект реконструкции спортивного объекта, стал единственным участников электронного аукциона. Такие данные указаны на сайте Госзакупок.

Аукцион из-за отсутствия других участников признали несостоявшимся, однако с фирмой заключат контракт, так как заявка полностью соответствовала всем критериям.

Отметим, что именно «Астрастройинвест» в статусе субподрядчика готовила стадион «Екатеринбург Арена» к играм ЧМ-2018 года по футболу. Тогда же на сумму 190 миллионов рублей подготовили к тренировкам футбольных команд и стадион «Калининец». Однако в 2018 году спортсмены им не воспользовались.

К 2023 году на стадионе оборудую новые беговые дорожки, сектор для прыжков с шестов, а также сектор для толкания ядра.

На стадионе «Калиниец» также появится крытый спорткомплекс в 6 тысяч квадратным метров, административно-бытовой комплекс и трибуны с навесом.