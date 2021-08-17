Под Нижним Тагилом проверяют захоронение отходов птиц рядом с садовыми домами

На проблему обратили внимание журналисты из Нижнего Тагила. Фото: издание TagilCity.ru

В начале августа 2021 года местные жители пожаловались на постоянный вывоз отходов птиц и помета с местной птицефабрики, которые складывают на поле неподалеку от садовых домиков. Из-за этого на поле развелись стаи мух, также здесь стоит жуткий запах.

После того, как о проблеме написало издание TagilCity.ru, проверки поля рядом с Салдинским шоссе начали сразу три ведомства: Росприроднадзор, Россельхознадзор и Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила. О результатах будет заявлено позже.

Ранее местные садоводы заявили, что сброс отходов производит «Нижнетагильская птицефабрика».