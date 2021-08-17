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Происшествия17 августа 2021 9:31

На Урале вынесли приговор автомобилисту, пытавшемуся подкупить инспектора ДПС 500 рублями

Его оштрафовали на пять тысяч рублей
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Взяткой он пытался откупиться от ответственности за езду без полиса ОСАГО.

Взяткой он пытался откупиться от ответственности за езду без полиса ОСАГО.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Талицкого района сегодня оказался на скамье подсудимых из-за попытки подкупить инспектора ДПС. В декабре прошлого года на Тюменском тракте его машину остановил взвод ДПС. После проверки документов выяснилось, что у него нет полиса ОСАГО. Его пригласили в служебный автомобиль, чтобы составить постановление о правонарушении.

- Не желая быть привлеченным к административной ответственности и понимая, что инспектор ДПС является должностным лицом при исполнении служебных обязанностей, он передал ему лично взятку в размере 500 рублей за не составление административного материала, - уточняют в прокуратуре Свердловской области.

Инспектор взятку не принял. В итоге дело дошло до суда. Автомобилиста приговорили к штрафу в пять тысяч рублей.