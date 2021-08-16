В Свердловской области Роспотребнадзор выписал 123 предписания школам

Роспотребназдор будет следить за выполнением всех рекомендаций в школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 123 школы получили предписания от регионального управления Роспотребнадзора. При проверке были выявлены недочеты, которые необходимо устранить: провести горячую воду к раковинам для мытья рук, отремонтировать оборудование в пищеблоках, привести в порядок помещения, заменить инвентарь, также улучшить систему освещения и вентиляции, организовать соблюдение противокоронавирусных правил и даже купить мебель.

- В ходе проверок образовательных организаций были проведены исследования качества воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, проведены замеры искусственной освещенности – сообщили в пресс-службе ведомства.

Отдельные проверки касаются школьного питания. Роспотребнадзор уже провел 113 контрольно-надзорных мероприятия.

С нового учебного года у каждого класса будет отдельный кабинет, где будут проходить уроки по всем предметам.Расписание занятий будет составляться таким образом, чтобы минимизировать контакты школьников. При входе учащимся будут измарать температуру. Таким образом планируют соблюдать коронавирусные ограничения.

Роспотребназдор будет следить за выполнением всех рекомендаций.