В колонии Свердловской области производят 40 тысяч штук масок в смену

За год заключенные изготовили продукцию на более чем 21 миллион рублей/Фото: пресс-служба ГУФСИН

В Свердловской области заключенные составят конкуренцию производителям защитных масок. Цех, где шьют популярные изделия для борьбы с коронавирусной инфекцией, находится на территории ИК-24, которая расположена в поселке Азанка, Тавдинского городского округа. Он заработал в начале прошлого года, а в августе 2021 увеличил свои мощности в два раза. Теперь заключенные собираются производить 40 тысяч штук масок.

- В связи с нестабильной обстановкой СOVID-19 в августе 2021 принято решение увеличить выпуск защитных масок до 40 тысяч штук в смену. В 2020 году за смену изготавливалось 20 тысяч штук. На данном производстве уже трудятся четыре осужденных – сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

Всего в колонии изготовили защитной продукции на более чем 21 миллион рублей. Также зэки занимаются производством швейной продукции, производят поддоны, стройматериалы, продукты питания, товары широкого потребления и занимаются переработкой древесины.