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Здоровье16 августа 2021 9:53

Детская больница Екатеринбурга получила уникальный аппарат для лечения ожогов

Уже сегодня будет проведена первая операция
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Около двух лет специалисты медучреждения мечтали получить аппарат «Версаджет» для оказания помощи маленьким пациентам ожогового отделения и отделения гнойной хирургии. Фото: Фонд святой Екатерины

Около двух лет специалисты медучреждения мечтали получить аппарат «Версаджет» для оказания помощи маленьким пациентам ожогового отделения и отделения гнойной хирургии. Фото: Фонд святой Екатерины

Детская клиническая больница №9 получила уникальный аппарат для лечения ожогов «Версаджет». Он был куплен в рамках реализации гуманитарной программы Фонда святой Екатерины.

- Данный аппарат позволит нам применять все принципы пластической хирургии, - рассказал заведующий ожоговым отделением ДГКБ №9 Павел Салистый. - Ребенок после перенесенного тяжелого ожога будет уходить с минимальными последствиями, поскольку бережное удаление погибших тканей в первую очередь применимо в таких значимых функциональных зонах, как лицо, шея, декольте и кисти рук.

Отметим, что новый аппарат стоит более двух миллионов рублей.