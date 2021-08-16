Детская больница Екатеринбурга получила уникальный аппарат для лечения ожогов

Около двух лет специалисты медучреждения мечтали получить аппарат «Версаджет» для оказания помощи маленьким пациентам ожогового отделения и отделения гнойной хирургии. Фото: Фонд святой Екатерины

Детская клиническая больница №9 получила уникальный аппарат для лечения ожогов «Версаджет». Он был куплен в рамках реализации гуманитарной программы Фонда святой Екатерины.

- Данный аппарат позволит нам применять все принципы пластической хирургии, - рассказал заведующий ожоговым отделением ДГКБ №9 Павел Салистый. - Ребенок после перенесенного тяжелого ожога будет уходить с минимальными последствиями, поскольку бережное удаление погибших тканей в первую очередь применимо в таких значимых функциональных зонах, как лицо, шея, декольте и кисти рук.

Отметим, что новый аппарат стоит более двух миллионов рублей.