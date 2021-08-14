В Екатеринбурге женщина на Lexus сбила подростка на самокате

Мальчик выехал на дорогу неожиданно для водителя Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сегодня, 14 августа, 13-летний мальчик на самокате попал под колеса Lexus, перебегая дорогу в неположенном месте на Кушвинской улице. С переломом фаланги большого пальца на правой ноге его доставили на скорой в ДГКБ № 9.

Как рассказали в ГИБДД, за рулем иномарки находилась 59- летняя женщина, имеющий стаж управления транспортным 17 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекалась пять раз. Медосвидетельствование показало, что она была трезва.

- Автоинспекторам она пояснила, что двигалась со скоростью примерно 40 км/ч, по правой стороне, видела, что с левой стороны по краю проезжей части едет мальчик на самокате, неожиданно, не глядя по сторонам, мальчик начал пересекать через проезжую часть вправо. Водитель применил меры экстренного торможения, но наезда избежать не удалось, - добавили в ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Мама подростка объяснила госавтоинспекторам, что разрешила сыну сходить к другу на день рождения. Также она заверила, что регулярно беседует с сыном о правилах поведения на дороге.

После ДТП полицейские планируют проверить школу, где учиться мальчик, чтобы выяснить обучают ли там детей ПДД. Также инспекторы направят информацию о произошедшем в подразделение по делам несовершеннолетних и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав для принятия мер в отношении законных представителей подростка.

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