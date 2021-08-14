На Серовском тракте опрокинулся грузовик с камнями

К счастью, во время опрокидывания, камни не задели другие машины Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

На 19 километре Серовского тракта, недалеко от Верхней Пышмы, сегодня днем, 14 августа опрокинулся грузовик с камнями. Они оказались раскиданы по трассе и затрудняли проезд для других автомобилистов.

- Сотрудники ГИБДД выехали, выясняют обстоятельства. По предварительным данным, водитель Камаза, груженного скалой, допустил опрокидывание транспортного средства, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Водитель доставлен в 23 больницу, его осматривают врачи. Также в Госавтоинспекции отметили, что пробки из-за ДТП на трассе не было.

Смотреть видеосюжет На Серовском тракте опрокинулся самосвал

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