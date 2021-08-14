Под Екатеринбургом начали строить военный храм ЦВО

Начало строительства военного храма посвящено 800-летию со дня рождения князя Александра Ярославича Фото: пресс-служба ЦВО

В парке культуры и отдыха «Патриот» в Верхней Пышме начали строить военный храм ЦВО в честь святого князя Александра Невского. Сегодня, 14 августа, здесь заложили первый камень и провели молебен, который возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

- В России испокон веков заведено ставить храмы в честь ратных подвигов русского, российского воинства. Они призваны прославлять воинскую доблесть и утолять скорбь по погибшим, хранить примеры самоотверженности, героизма, любви к Родине и передавать их из поколения в поколение, - рассказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. - Помнить и чтить тех, кто отдал свою жизнь за Отечество, воспитать благодарную память в потомках - наш с вами святой долг.

Храм будет построен из дерева. Планируется, что на цокольном этаже здания будет создан крестильный храм для военнослужащих и прихожан, а также музей военного духовенства России. Посещение храма будет свободным.

В ЦВО отметили, что начало строительства военного храма посвящено 800-летию со дня рождения князя Александра Ярославича.