В Екатеринбурге сносят бывший памятник архитектуры

Фото: facebook.com/groups/realhistoryekb

В Екатеринбурге, на ВИЗе сносят кирпичный особняк на улице Мельникова, 14, построенный в начале XX века. Известно, что до 2015 года он относился к памятникам архитектуры, но затем его исключили.

- Прекрасный кирпичный стиль сразу привлекал внимание среди высотных бетонных зданий. В июне ветром сорвало часть кровли. Жители обеспокоились угрозой сноса, но как выяснялось, у администрации таких планов не было. Дом вполне мог бы стать общественным центром, кафе, - написали общественники в группе в Facebook «Реальная история». - Смысл и законность сноса непонятны. Никакой информации, кто и на каком основании производит работы нет. Все больше напоминает обычное варварство.

В администрации Екатеринбурга опровергли информацию о незаконности сноса здания и заверили, что специалисты, которые проводили обследование здания, вынесли заключение о его аварийном состоянии, поэтому принято решение его снести.