Вытягивал счастливый билет юный житель Екатеринбурга, лауреат и обладатель Гран-при Всероссийских и международных конкурсов Илья Крупин Фото: пресс-служба мэрии

В Екатеринбурге назвали имена молодоженов, выигравших квартиру. Из 16 пар, заключивших брак в День города, счастливчиками стали Анастасия и Никита Голиковы из Октябрьского района. Они стали обладателями однокомнатной квартиры в жилом комплексе «Янтарная долина - 3» на улице Крауля, 170.

- Мы неимоверно счастливы, квартира - отличный подарок, спасибо! Поздравляем горожан с праздником, здоровья всем и любви! - сказал глава счастливой семьи Никита Голиков.

Розыгрыш проходил с помощью лототрона. В него были помещены карточки с именами новобрачных. Вытягивал счастливый билет юный житель Екатеринбурга, лауреат и обладатель Гран-при Всероссийских и международных конкурсов Илья Крупин.

Напомним, что День города в этом году проходит в онлайн-формате. Семью, выигравшую квартиру назвали в прямом эфире.