Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле накануне вечером, 13 августа, 33-летний водитель мотоцикла Kawasaki погиб после столкновения с автомобилем Ford на проспекте Ленина возле торгового центра «Александровский пассаж».

- 20-летний водитель, управляя автомобилем Ford, следовал по проспекту Ленина со стороны улицы Огаркова и при повороте на парковку не предоставил преимущество в движении, отчего допустил столкновение с мотоциклом Kawasaki, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

От удара мотоцикл перевернулся. От полученных травм водитель скончался на месте до приезда медиков. Мужчина, который находился за рулем Ford в ДТП получил травмы. С закрытым перелом ключицы его госпитализировали в больницу.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

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