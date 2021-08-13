МК-2000 сделана на свердловском машиностроительном заводе имени Калинина/Фото: пресс-служба Администрации города

В Екатеринбурге для уборки Шарташского лесопарка закупили новую технику. Машина МК-2000 сделана на свердловском машиностроительном заводе имени Калинина. Сейчас она проходит испытания на очистке новых пешеходных и велодорожек.

- Машина имеет очень серьезную вакуумную установку – для нее что иголки с шишками, что пластиковые бутылки – она все это убирает мгновенно, – рассказал заместитель генерального директора ПАО «МЗИК» по гражданской продукции Владимир Хайкин.

Машина работает на экологически чистом газомоторном топливе. Запускают технику для уборки территории поздним вечером или ранним утром, когда в парке мало посетителей.

Переговоры о проведении полевых испытаний коммунальной машины МЗиК на уборку Шарташского лесопарка прошли с участием министерства промышленности и науки региона.