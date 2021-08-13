В Среднеуральске волонтеры поискового отряда разыскивают пропавшего 28-летнего мужчину

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Среднеуральске волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают 28-летнего Дмитрия Андреевича Базилевского. Последний раз его видели 10 августа в районе садового товарищества «Гудок», с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 187 сантиметров, среднее телосложение, голубые глаза, темные волосы. Особые приметы: шрам на правом колене, родимое пятно на левой ноге в районе голени, - сообщают поисковики.

В момент исчезновения был одет в футболку серого цвета, темно-синюю куртку на молнии, джинсы темно-синего цвета, серые кроссовки на шнуровке.

Если вы знаете, где может находиться Дмитрий Базилевский, сообщите любую информацию руководителю отряда «Прорыв» Наталье по номеру 89000440220. Также розыском пропавшего занимается Межмуниципальный отдел МВД России Среднеуральска. Всем, кому что-либо известно о место нахождении пропавшего, просьба сообщить по телефону +7 (34368) 7 31 00.