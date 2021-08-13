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Общество13 августа 2021 20:02

Екатеринбургский банк «Кольцо Урала» прекратит свою работу

Он будет присоединен к Московскому кредитному банку
Алена ЗАХАРОВА
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Екатеринбургский банк «Кольцо Урала» прекратит свою работу

Екатеринбургский банк «Кольцо Урала» прекратит свою работу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из старейших банков России Екатеринбургский банк «Кольцо Урала» прекратит свою работу в течение года. Он будет реорганизован и присоединен к Московскому кредитному банку, который купил его в марте 2021 года у УГМК. Уже в мае были озвучены планы по присоединению к МКБ. Объявление о слиянии банков опубликовано на сайтах «Кольца Урала» и Центрального банка РФ.

- Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. Срок проведения реорганизации составит не более одного года с даты принятия решения о реорганизации последним из вышеуказанных лиц, – сообщили на сайте банка «Кольцо Урала»

Вкладчики и кредиторы банка «Кольцо Урала» смогут досрочно потребовать от него исполнения обязательств в течение трех дней с даты официальной публикации.