В Екатеринбурге из-за дорожных работ на сутки перекроют улицу Гражданскую

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге на сутки перекроют движение на нечетной стороне улицы Гражданской. Ограничения коснутся участка от Некрасова до Челюскинцев, их введут с 22:00 4 сентября до 22:00 5 сентября. Уточняется, что ООО «ГУДСР» будет проводить здесь реконструкцию моста через реку Исеть, поэтому на на улице Челюскинцев будут производиться дорожные работы.

- Строители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, также в ближайшие выходные будет перекрыто движение по Макаровскому мосту. Проезд по путепроводу будет невозможен с 21:00 13 августа до 05:00 16 августа. Помимо этого мосту будут закрывать с 27 августа до 30 августа.