В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у пожилых супругов 2,9 миллионов рублей

Пенсионеры отдали мошенникам все накопления и набрали кредитов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в полицию в очередной раз обратился пенсионер, ставший жертвой телефонных мошенников. Он рассказал, что злоумышленники полтора месяца несколько раз убедили его перевести деньги на «защищенные» счета, пугая тем, что неизвестные пытаются оформить на его имя кредиты на сотни тысяч рублей.

- Действуя по указанию «специалистов», он получил на свое имя несколько займов в различных банках Екатеринбурга. Кроме того, злоумышленники убедили потерпевшего снять с счетов все накопления и перевести на номера, которые они укажут. При этом звонившие сообщили, что мошенники пытаются завладеть деньгами его супруги. После этого пожилая пара обналичила еще остаток средств, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Пенсионер рассказал сотрудникам полиции, что он слышал о подобных видах телефонного мошенничества, но не смог адекватно воспринимать происходящее, так как на него было оказано психологическое воздействие. Кроме того, звонившие сообщили мужчине его паспортные данные и адрес проживания.

В итоге пенсионеры лишились 2 миллионов 930 тысяч рублей. Силовики завели уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере» и сейчас разыскивают злоумышленников.