УрФУ поменяли правила размещения студентов в общежитиях

Главное для студентов - не болеть. либо быть привитым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский федеральный университет поменял правила размещения студентов в общежитиях с 1 сентября 2021 года. Прививочный сертификат с отметкой о вакцинации от коронавируса для получения места в общежитии не нужно. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Для размещения в общежитии студенту нужно будет предъявить один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, сертификат о вакцинации от коронавируса, либо справку о медотводе. Также подойдет справка от перенесенном коронавирусе в течение последних полугода.

Ранее в СМИ озвучивалась информация о том, что непривитые от коронавируса студенты не будут допускаться к занятиям в Уральском аграрном университете, также им не дадут места в общежитиях.

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