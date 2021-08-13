В Нижнем Тагиле вандалы разгромили строящийся стадион у школы №13

Строителям придется второй раз проделать работу. Фото: Тагилдорстрой

Хулиганы разгромили строящийся у школы № 13 стадион в Нижнем Тагиле. Вандалы вырвали установленные бордюры, после чего закидали камнями и землей колодец, бетонную крышку которого надели на ворота.

Часть бордюров по сведениям издания TagilCity.ru хулиганы также скинули в колодец. Строители говорят, что теперь придется тщательно вычищать колодец. Материального ущерба от визита непрошенных гостей нет, но придется потратить время на восстановление площадки и еще раз проделать работу.

Отметим, что сейчас в Нижнем Тагиле активно идет строительство набережной Городского пруда под названием «Тагильская Лагуна 2». Строится объект с участием городских, областных и федеральных денег. В этом году строительные работы продлятся до ноября.

Также тагильская агломерация активно принимает участие в федеральном проекте по строительству дорог.