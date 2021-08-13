Лиза Монеточка призналась, что ей надоел ее псевдоним

Певица откровенно поговорила с Дмитрием Быковым Фото: Борис КУДРЯВОВ

В передаче «Жалкая Замена Литературы» с известным писателем Дмитрием Быковым выступила певица Лиза Гырдымова, больше известная как Лиза Монеточка. В своем интервью певица рассказала, что делают слушатели под ее песни, призналась, почему любит Урал.

- Под мои песни люди гуляют в лесу, встречают рассветы, провожают молодость и встречают выпускные, - говорит Лиза.

На вопрос Дмитрия Быкова, не хочет ли Лиза сменить свой псевдоним, она ответила положительно.

- Хотелось бы мне. «Рубль», «десятка», «купюра». Во-первых, я перестала носить свои «рожки» это был мой «козырный туз». И все девочки делали макияж в стиле «Монеточки». Мне, в последнее время не нравится мой псевдоним, - поделилась Елизавета. – Я уже переросла свой привычный стиль, мне хочется быть «просто хорошей певицей». Я всегда была 1-2 альтом. У меня зажатые связочки. Это неправильное пение и мне оно нужно было, как защитный механизм. Сейчас я занимаюсь с преподавателем по вокалу.

Для певицы жизнь на Урале подарила множество привычек, которые она перенесла в столицу. Елизавета Гырдымова до сих пор имеет «уральский говор», лепит пельмени и обожает ярко – выраженные времена года. Одним из ее источников вдохновения был и остается Николай Коляда.