Tele2 дарит уральским клиентам еще больше бонусов в последний месяц лета

Фото: предоставлено пресс-службой Tele2

Еда:

Клиенты оператора получат пиццу в подарок при покупке от 600 рублей в Pizza Man и 50% скидки на кофе в Coffee Box.

Развлечения:

Любители пляжного отдыха получат шезлонг с матрасом в подарок в зону Tele2 на Огонь-Пляже. Активные урбанисты смогут взять велосипед Lucky Bike в прокат на час бесплатно, а те, кто хочет побыть на природе и покататься на лошадях, могут воспользоваться скидкой 10% на это занятие в загородном клубе «Белая лошадь». А еще клиентам Tele2 предоставляется скидка 28% на вход в бассейн на ГЛК Уктус.

Музеи:

Также клиенты оператора могут приобрести билет в Музей истории Екатеринбурга со скидкой 25%, а по воскресеньям бесплатно посещать Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Музей наивного искусства и Эрмитаж-Урал. Кроме того, в выходные дни клиентам оператора предоставляется бесплатный вход в Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история!».

Узнать сроки и подробные условия акции можно на сайте и в приложении «Мой Tele2». Чтобы получить бонусы от партнеров оператора, необходимо зайти в личный кабинет, нажать на кнопку «Активировать» и получить SMS с промокодом. Скидку можно применить при оплате заказов.

Tele2 ставит на первое место повседневные потребности абонентов не только в сфере мобильного общения, но за ее пределами. Поэтому мобильный оператор предлагает своим клиентам бонусы, скидки и подарки от партнеров в рамках программы лояльности «Больше». Их список постоянно обновляется с учетом пожеланий и интересов пользователей. Еще больше предложений можно найти на сайте Tele2.