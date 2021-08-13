В Свердловской области сошел с рельс локомотив

Прокуратура проводит проверку после схода с рельс локомотива Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Свердловской области накануне вечером, 12 августа, сошел с рельс локомотив. Инцидент произошел во время маневровых работ (прим.ред - перемещения подвижного состава в пределах станции, связанные с обработкой прибывших и отправляемых поездов). Серовской транспортной прокуратурой начата проверка исполнения законодательства о безопасности.

- В18:55 на 15 железнодорожном пути станции Ивдель-1 при маневровых передвижениях произошел сход двух колесных пар локомотива ТМ-2 6767, - рассказали в пресс-службе областной транспортной прокуратуре.

Железнодорожный путь во время схода получил незначительные повреждения. По данным ведомства, пострадавших нет, задержек поездов не допущено. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

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