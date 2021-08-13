В Екатеринбурге на промышленной площадке вспыхнуло масло

На место выезжали 3 единицы техники и 12 человек личного состава МЧС
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге сегодня утром, 13 августа, на промышленной площадке на улице 40-летия Комсомола вспыхнуло масло в масляной ванне. Из цеха до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 130 человек.
- В 8:49 поступило сообщение о пожаре. В 8:55 к месту вызова прибыли 3 единицы техники, 12 человек личного состава, - рассказали в МЧС по Свердловской области.
Когда пожарные приехали, оказалось, что работники промышленной площадки сами потушили возгорание. В пожаре никто не пострадал. По данным МЧС, огонь успел распространиться на площади 11 квадратных метров.
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