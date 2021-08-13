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Общество13 августа 2021 6:39

В Екатеринбурге во время последнего этапа опрессовок нашли 12 повреждений

Ремонтные бригады ЕТК уже приступили к их устранению
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Последний этап опрессовок проходил с 9 по 13 августа

Последний этап опрессовок проходил с 9 по 13 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошел четвертый и последний в этом году этап опрессовок. Они проходили с 23:00 9 августа до 6:00 13 августа. Во время испытания трубопроводов было выявлено 12 повреждений на улицах Красноармейская, Академическая, Большакова, Черепанова, Хохрякова, Вайнера и Садовая.

- Гидравлические испытания – одно из значимых мероприятий программы подготовки города к зиме. Их цель - выявление слабых мест на теплотрассах, с целью оперативного устранения до начала отопительного сезона, - уточнили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Также там отметили, что опрессовки проводились с давлением выше рабочего, температура воды не превышала 40 градусов. Ремонтные бригады ЕТК уже приступили к устранению повреждений.