В Екатеринбурге за 19 миллионов отремонтируют здание областного Центра борьбы со СПИДом

В здании заменят окна и покрасят стены Фото: Яндес.Карты

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который займется капитальным ремонтом здания Центра борьбы со СПИДом на Волгоградской, 185ж. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документам, на ремонт планируют потратить 19,3 миллиона рублей. Деньги выделят из бюджета Свердловской области. Планируется, что за эту сумму рабочие, в том числе сменят полы, окна, двери, а также покрасят стены и обновят сантехнику и систему отопления.

Заявки принимаются до 23 августа. Закончить работы подрядчик должен будет в течение 60 дней после заключения контракта.