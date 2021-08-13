В Нижнем Тагиле ночью сгорели две отечественные легковушки

Машины сгорели на одной улице, но в разное время Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле сегодня ночью, 13 августа, сгорели две отечественные легковушки. Возгорание произошло в разное время, но на одной улице - Землячки. Сначала в 03:21 загорелся ВАЗ-2115, затем в 04:21 - ВАЗ-2123.

- В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

В первом случае огонь охватил площадь в шесть квадратных метров, во втором - два. Оба автомобиля были потушены за две минуты.

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