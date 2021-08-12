В Свердловской области открылся новый цементный завод за 4.5 миллиарда рублей

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области запустили новый цементный завод, который будет выпускать дефицитные марки цемента. Предприятие построили под Сысертью, на торжественном открытии присутствовал глава региона Евгений Куйвашев. Планируется, что производство местных стройматериалов поможет сделать жилье в регионе более доступным.

- Выпускаемого объема цемента хватит для строительства многоквартирных домов общей площадью 2,7 миллиона квадратных метров. Ровно столько составляет стратегический план по вводу жилья для Свердловской области на 2021 год, - сообщили в департаменте информационной политики по Свердловской области.

Общий объем инвестиций в этот проект составил 4.5 миллиарда рублей. Новую работу на площадке уже получили 330 человек, а заявленные объемы производства составляют 550 тысяч тонн цемента в год.