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Общество12 августа 2021 15:43

54-летний преподаватель ВУЗа из Нижнего Тагила перевел телефонным мошенникам полмиллиона рублей

Пострадавший отдал свои накопления и оформил кредит
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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54-летний преподаватель ВУЗа из Нижнего Тагила стал жертвой телефонных мошенников из Новосибирска

54-летний преподаватель ВУЗа из Нижнего Тагила стал жертвой телефонных мошенников из Новосибирска

Фото: Алексей БУЛАТОВ

54-летний преподаватель ВУЗа из Нижнего Тагила стал жертвой телефонных мошенников из Новосибирска. Мужчина обратился в полицию и сообщил, что ему позвонили неизвестные и рассказали о сомнительных операциях с его счетом и попытках снятия всех сбережений. В результате мужчина оформил кредит на 300 тысяч рублей, добавил свои 60 тысяч и перевел их на «защищенные счета».

- Полицейские рассказали мужчине о действиях мошенников и рекомендовали критично относиться к информации незнакомцев, обязательно ее перепроверять, обратившись в офис банка, - отметили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Однако через несколько часов мужчина вновь стал жертвой аферистов. Ему позвонили лжеполицейские и спросили, имеются ли у него другие карты, на которых хранятся деньги. В результате доверчивый уралец отправил злоумышленникам еще 165 тысяч рублей.