В Екатеринбурге корпорация «Маяк» продает проект бизнес-центра за 80 миллионов

Фото: корпорация "Маяк"

Корпорация «Маяк» продаст проект бизнес-центра, согласно которому планировалось строительство шестиэтажного здания. В объявлении, размещенном на портале «N1.ru», говорится, что стоимость объекта составляет 80 миллионов рублей. Общая площадь проекта - 2609,6 квадратных метров, собственники отмечают, что здание оптимально для размещения офиса компании.

- Выставлен земельный участок с разрешительной документацией. Это обычная коммерческая деятельность компании. В приоритете Корпорации строительство первой и второй очередей ЖК «Архитектон» и БЦ «Черепанов». Это достаточно крупные проектыЖ, которые требуют серьезного внимания. К тому же в планах и реконструкция Чапаева 1, - прокомментировали появившееся объявление в корпорации «Маяк».

Напомним, недавно стало известно, что «Маяк» согласовал строительство здания неподалеку от Храма-на-Крови, в котором помимо квартир будут находиться помещения для коммерческих организаций. Также будет предусмотрен подземный паркинг.