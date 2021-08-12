Два тагильчанина попали в топ-100 самых богатых бизнесменов Свердловской области

Тагил представили в рейтинге два бизнесмена Фото: Лев ИСТОМИН

Два бизнесмена из Нижнего Тагила попали в топ-100 самых состоятельных предпринимателей Свердловской области. Список составило издание TagilCity.ru.

На 17 месте расположился Евгений Устюжанинов, владеющий группой компаний, специализирующейся на металлопрокате, «Металлинвест». Его активы оценили на 2,7 миллиарда рублей.

На 31-й стройке рейтинга – Павел Пархоменко, который является учредителем ООО «Группа компаний «Техноспас». Его активы по итогам 2020 года оценивались в 513 миллионов рублей.

В рейтинг включены владельцы компаний и предприятий, зарегистрированные в Свердловской области. Сюда не входят компаний с госучастием, федеральные холдинги и предприятия с иностранным участием.