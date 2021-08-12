Ущерб от засухи в Свердловской области может превысить 2 миллиарда рублей

Ранее из-за засухи на Среднем Урале ввели режим ЧС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области проходит Всероссийский день поля 2021. Компании агропромышленного комплекса приехали со всей страны, чтобы продемонстрировать новейшую сельскохозяйственную технику. А селекционеры прямо на поле показали около 600 культур овощей и злаковых, которые можно выращивать на Урале. Выставку посетил глава Свердловской области. После обхода он рассказал об ущербе, который понесли уральские фермеры из-за засухи.

- Мы сейчас подсчитываем убытки от засухи. Это 2-3 миллиарда рублей, как минимум. Закончим сезон посмотрим, - прокомментировал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Из-за жаркого и засушливого лета на многих полях Среднего Урала погиб урожай. По это причине в Свердловской области был введен режим ЧС.