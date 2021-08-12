В Нижнем Тагиле разыскивают мужчину, укравшего деньги с банковской карты

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в краже денег с банковской карты. По данным МУ МВД России «Нижнетагильское», 8 августа он взял чужую барсетку, забытую 54-летним местным жителем на рынке, достал оттуда карточку и расплатился ей на 500 рублей в одном из ближайших магазинов.

- В одном из павильонов на рынке по улице Победы, расплатившись банковской картой за покупку, потерпевший убрал ее в барсетку, которую поставил на холодильник, чтобы удобнее было сложить продукты, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское». - После этого мужчина пошел в сетевой магазин по улице Карла Либкнехта, расположенный неподалеку, и только там вспомнил, что оставил барсетку в торговой точке.

Когда мужчина не нашел барсетку на месте, где ее оставил, он сразу же заблокировал карту и обратился с заявлением в полицию. Подозреваемый в краже попал на камеры наблюдения в магазине. Сейчас силовики разыскивают его и просят горожан, знающих этого человека позвонить в дежурную часть отдела полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)47-71-02.