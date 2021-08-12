Екатеринбуржец лишился 15 тысяч долларов, пытаясь купить квартиру в Крыму

Полгода екатеринбуржец мониторил сайт кооператива, но подходящую квартиру так и не нашел
Житель Екатеринбурга мечтал о своей недвижимости на юге, когда увидел рекламу кооператива, который предлагал участвовать в различных инвестиционных программах, в том числе по приобретению недвижимости в Республике Крым по цене на 35% ниже рыночной. Мужчина связался с менеджером компании и заключил с ним договор купли-продажи.
- По условиям договора клиент должен был внести определенную сумму, которой компания будет пользоваться полгода. Затем кооператив обязался предоставить в собственность клиента квартиру, которую он может выбрать на сайте. В декабре 2020 года екатеринбуржец в офисе компании, расположенном на улице Ткачей, передал «специалистам» денежные средства в размере 15 тысяч долларов США, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Полгода екатеринбуржец мониторил сайт кооператива, но подходящую квартиру так и не нашел. После этого он случайно увидел в интернете, что компания закрылась. При этом аккаунт на сайте кооператива оказался заблокирован, а представители компании перестали отвечать на звонки. Поняв, что он отдал больше 1,3 миллионов рублей мошенникам, он обратился в полицию. Злоумышленников, обманувших екатеринбуржца, сейчас разыскивает полиция.
- В договорные отношения рекомендуется вступать с теми интернет-площадками и организациями, которые осуществляют торговую деятельность длительное время и пользуются хорошей репутацией. Обратим внимание, что мошенники нередко создают поддельные сайты, название которых схоже с наименованием известных фирм. Продажа дорогостоящего имущества по заниженной цене также должна вызвать подозрение, - добавили в УМВД России по Екатеринбургу.
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