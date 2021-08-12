В Нижнем Тагиле заблокировали сайт, опубликовывавший видео катающихся на крыше поезда детей

Судьбу сайта с видео детей, резвящихся на железной дороге, решали в суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле сотрудники прокуратуры нашли сайт, на котором было опубликовано видео с детьми, проезжающими между сцепными устройствами железнодорожных составов и катающимися на крыше вагона.

- Такая видеоинструкция оказывает негативное влияние на правосознание детей и побуждает их к противоправным деяниям, за которые предусмотрена административная ответственность. Именно «зацепинг» становится причиной травм и гибели, - рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Придя к такому выводу, прокурор направил информацию о сайте в суд, чтобы там признали видео запрещенным к распространению. В итоге суд пошел навстречу ведомству и доступ к сайту заблокировали.

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