В Нижнем Тагиле заблокировали сайт, опубликовывавший видео катающихся на крыше поезда детей

Судьбу сайта с видео детей, резвящихся на железной дороге, решали в суде
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле сотрудники прокуратуры нашли сайт, на котором было опубликовано видео с детьми, проезжающими между сцепными устройствами железнодорожных составов и катающимися на крыше вагона.
- Такая видеоинструкция оказывает негативное влияние на правосознание детей и побуждает их к противоправным деяниям, за которые предусмотрена административная ответственность. Именно «зацепинг» становится причиной травм и гибели, - рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.
Придя к такому выводу, прокурор направил информацию о сайте в суд, чтобы там признали видео запрещенным к распространению. В итоге суд пошел навстречу ведомству и доступ к сайту заблокировали.
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