На Вторчермете в ДТП пострадали два человека

Авария произошла на Титова Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

На Вторчермете сегодня, 12 августа, жестко столкнулись две легковушки. ДТП произошло на улице Титова. По данным ГИБДД, участниками аварии стали 25-летний водитель ВАЗ-2114 и 29-летний водитель Nissan Primera.

- Водитель Nissan Primera при совершении поворота налево не уступил дорогу встречному автомобилю ВАЗ - 2114, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В аварии оба водителя получили травмы. Их госпитализировали в больницу.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

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