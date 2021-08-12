В Екатеринбурге рабочему, пострадавшему в ДТП, выплатили 410 тысяч рублей

Рабочий после аварии обратился в суд для взыскания компенсации морального вреда
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области в ДТП пострадал мужчина из бригады дорожных рабочих. В машину в которой он сидел неподалеку от ремонтных работ влетел большегруз. Рабочий получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и перелом ребер. Когда он пошел на поправку, он решил обратился в суд для взыскания компенсации морального вреда.
- Представитель предприятия уведомлен должным образом о возбуждении исполнительного производства, а также ему разъяснены последствия неисполнения требований в виде применения принудительных мер взыскания и привлечения к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.
В итоге рабочий, пострадавший в ДТП получил компенсацию морального вреда в размере 410 тысяч рублей.
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