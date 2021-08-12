На концерт позовут пригласят победителей фотоконкурса Фото: Иван ВИСЛОВ

На Фестивале рыжих в Нижнем Тагиле выступит бывший участник группы N.E.V.A Кирилл Нечаев. Об этом рассказали в городском Центре развития туризма. Выступление покажут в онлайн-формате, однако на запись трансляции пригласят победителей фотоконкурса, заявки на который уже начали принимать.

- К участию приглашаются не только обладатели рыжей шевелюры, но и позитивные люди, их семьи и, конечно, домашние питомцы - все те, кто ежегодно становится участниками самого яркого летнего события Нижнего Тагила - Фестиваля рыжих, - отметили в Центре развития туризма.

Заявки от участников принимают до 1 сентября. Само мероприятие состоится 4 сентября. Лучших участников фотоконкурса определят пользователи туристического портала Нижнего Тагила своими голосами-лайками.