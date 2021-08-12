Каждый пятый участник опроса пользуется телефоном за рулем регулярно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 86% водителей пользуются телефоном за рулем. Такие данные показал опрос автовладельцев на автомобильном сайте Дром. Почти половина свердловчан (43%) признались, что при вождении иногда читают сообщения и отвечают на звонки.

Кроме того, 23% опрошенных, то есть каждый пятый, ответили, что пользуется телефоном регулярно: разговаривают, переписываются и ищут информацию. Еще 20% отвечают на звонки с помощью беспроводной гарнитуры и лишь 14% вовсе не пользуются телефоном за рулем. При этом участники опроса отмечают, что понимают опасность использования телефона за рулем.

В среднем по России, по данным Дром, телефоном за рулем пользуются 88% водителей. Исследование проводилось с 30 июля по 10 августа 2021 года среди пользователей сайта Дром, в опросе участвовали 10 000 автолюбителей из 81 региона РФ.