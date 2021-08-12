На Урале появятся еще несколько экозаводов по производству уличной мебели из переработанного пластика

Фото: Информационный портал Свердловской области

В Свердловской области планируют построить три экозавода по производству уличной мебели из переработанного пластика. Планируется, что они начнут работать в ближайшие два года. Заводы появятся на основе франшизы «Умная среда» по производству уличной мебели и малых архитектурных форм.

- Например, пять тысяч полиэтиленовых пакетов могут стать износостойкой скамейкой, а 11 килограммов пластикового мусора - парковой урной, - рассказал управляющий партнер компании «Умная среда» в Екатеринбурге Михаил Кичигин.

Проект оценили в 18 миллионов рублей. Соглашение о его реализации подписали региональное Агентство по привлечению инвестиций и компания «Джи-Эко».

Планируется, что в год на одном заводе будут перерабатывать более 50 тонн пластика и производить до 1,2 тысячи изделий. Закупать сырье будут у компаний, которые перерабатывают твердые бытовые отходы, а также проводят экологические акции по сбору пластика.