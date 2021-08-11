Под Нижним Тагилом нашли поле с опасными отходами

Поле с отходами соседствует с домами местных жителей. Фото: портал TagilCity.ru

В двух километрах от Салдинского шоссе под Нижним Тагилом на поле обнаружены отходы производства в виде куриного помета и костей птиц.

Местные жители рассказали изданию TagilCity.ru, что рядом расположена «Нижнетагильская птицефабрика», расположенная в селе Покровское, и отходы везут именно оттуда.

На поле свозят отходы производства, которые провоцируют зловоние и стаи мух.

- Запах от разложения пробивается, даже если прикрывать лицо, а от роя мух невозможно отбиться. На поле видны свежие следы от техники, похоже, что привезенные сюда отходы просто закапывают в землю. Пройти по ней невозможно, есть риск провалиться, - пишет издание.

Здесь же расположены кости и перья птиц, над которыми кружит мошкара. А недалеко от поля виднеются садовые домики.

По мнению экспертов, птичий помет выделяет ядовитые газы, которые могут попасть в воздух, воду и почву. Еще помет привлекает мух, которые являются распространителями инфекций.

О ситуации проинформирована природоохранная прокуратура Нижнего Тагила.