В Белоярском бизнесмен возвел на арендованной земле незаконный самострой

Расположенный под сооружением земельный участок был выкуплен на льготных условиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Белоярском по решению прокуратуры снесут незаконно возведенный самострой. По данным ведомства, юридическое лицо арендовало земельный участок и построило на его месте сеть электроснабжения и наружного освещения автомобильной стоянки торгового центра. При этом расположенный под данным сооружением земельный участок выкуплен на льготных условиях.

- Земельный участок предоставлен организации на основании недействительного договора аренды, разрешенное использование и целевое назначение не предусматривало строительство такого рода сооружения, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После этого в арбитражном суде постройку признали незаконной и постановили ее снести. Решение суда в законную силу не вступило.