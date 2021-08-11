Свердловчанин за 92 операции перевел мошенникам 1,4 миллиона рублей

Мошенники сказали, что по счету мужчины проходят подозрительные операции Фото: Алексей БУЛАТОВ

50-летний житель Нижнего Тагила перевел мошенникам на «безопасные» счета 1,38 миллиона рублей. Об этом сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

- В полицию обратился 50-летний мужчина и рассказал, как, поддавшись на уговоры мошенников, перевел все свои многолетние сбережения на указанный ему якобы безопасный счет, - говорится в сообщении.

Тагильчанин рассказал, что ему позвонили с московского номера. Неизвестный представился сотрудником центрального следственного управления и сказал мужчине, что по его счету проходят подозрительные операции. Затем он якобы перевел звонок на представителя центрального банка, который убедил его перевести деньги на «безопасные» счета.

Пострадавший объяснил, что девушка, которая представилась работником банка, была убедительна. Житель Нижнего Тагила снял в кассе банка 1,38 миллиона рублей и за 92 операции перевел деньги мошенникам. В полицию мужчина обратился 10 августа. Стражи порядка уже организовали проверку.

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