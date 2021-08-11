ЕВРАЗ направил 850 тыс. рублей на приобретение кислородных концентраторов для инфекционной больницы Нижнего Тагила

Фото: предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

Для городской инфекционной больницы Нижнего Тагила приобретено 10 кислородных концентраторов, которые используются для поддержания дыхания больных с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. ЕВРАЗ направил на покупку оборудования 850 тыс. рублей.

Концентратор кислорода – аппарат для преобразования кислорода из окружающей атмосферы в концентрированный чистый кислород, что позволяет подавать его пациенту с пораженными легкими в более высокой концентрации.

Приобретенные медицинские приборы рассчитаны на 10 литров, они отличаются низким уровнем шума, что позволяет использовать их ночью. Продолжительность времени для одного рабочего цикла прибора составляет до 99 часов, а гарантированный производителем ресурс работы составляет 100000 часов.

В 2020 году при поддержке ЕВРАЗа в инфекционной больнице был оборудован бытовой блок для сотрудников, работающих с пациентами с диагнозом COVID-19.

В течение 2020 года ЕВРАЗ оказывал поддержку медицинским и социальным учреждениям города в борьбе с COVID-19, благотворительная помощь составила более 100 миллионов рублей. Была закуплена современная лаборатория для анализа тестов для Нижнетагильского филиала Центра гигиены и эпидемиологии. Для стационарного отделения Городской больницы №1 приобретены три аппарата ИВЛ, увлажнители кислорода, кислородные концентраторы и направлены средства на приобретение лекарств для лечения коронавирусной инфекции и ее осложнений. Для социальных и медицинских учреждений города закуплены защитные маски, перчатки, очки, костюмы, бесконтактные термометры, бахилы, рециркуляторы.

Также при поддержке ЕВРАЗа было приобретено медицинское оборудование на 15,5 млн рублей для городской больницы № 1. Закуплено 19 специальных функциональных кроватей, 18 прикроватных мониторов пациента, которые фиксируют показатели жизнедеятельности, а также 5 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Общий объем инвестиций, направленных ЕВРАЗом в городскую больницу №1 за 2020-2021 годы составил около 40 млн рублей.