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Здоровье11 августа 2021 15:29

Стало известно, когда на Среднем Урале ждут четвертую волну заболеваемости

Риски ухудшения эпидемиологической обстановки будут наиболее высоки после начала учебного года
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Более миллиона свердловчан уже привились от коронавируса.

Более миллиона свердловчан уже привились от коронавируса.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С началом учебного года в Свердловской области может ухудшиться ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков.

- Не стоит называть это четвертой или пятой волной коронавируса, - объяснил чиновник. - О рисках того, что возрастет заболеваемость в сентябре-октябре мы говорили еще несколько недель назад. Давайте не будем вводить людей в заблуждение.

Отметим, что новый учебный год начнется в обычном режиме - школьников не планируют переводить на дистант. На данный момент в регионе прививку от COVID-19 сделали более миллиона человек.