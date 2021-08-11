Стало известно, когда на Среднем Урале ждут четвертую волну заболеваемости

Более миллиона свердловчан уже привились от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С началом учебного года в Свердловской области может ухудшиться ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков.

- Не стоит называть это четвертой или пятой волной коронавируса, - объяснил чиновник. - О рисках того, что возрастет заболеваемость в сентябре-октябре мы говорили еще несколько недель назад. Давайте не будем вводить людей в заблуждение.

Отметим, что новый учебный год начнется в обычном режиме - школьников не планируют переводить на дистант. На данный момент в регионе прививку от COVID-19 сделали более миллиона человек.