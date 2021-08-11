Глава «Атомстройкомплекса» посвятил традиционную августовскую пресс-конференцию строительству школ и садиков

Фото: предоставлено пресс-службой Атомстройкомплекс

Накануне в Екатеринбурге торжественно открыли новые современные образовательные учреждения: детский сад на 300 мест в Академическом, обновленную школу № 80 на Уралмаше. Городские и областные власти отметили высокое качество строительства и оснащения учреждений. Подрядчиком на обоих объектах выступил один из крупнейших застройщиков региона, постоянный участник работы в рамках приоритетных национальных проектов – компания «Атомстройкомплекс». Глава компании, заслуженный строитель РФ, председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев посвятил теме строительства социальной инфраструктуры свою ежегодную августовскую пресс-конференцию, которая прошла 11 августа в пресс-центре «Интерфакс».

– За 26 лет работы нашей компанией построено и реконструировано 8 школ, 25 детских садов, проектным институтом «Атомстройкомплекса» разработан ряд проектов учебных заведений, которым присвоен статус «проектов повторного применения», – отметил Валерий Ананьев. – Мы наработали колоссальный опыт в проектировании и строительстве важнейших для жителей социальных учреждений, наработали базу конструкторских, планировочных, технологических решений для реализации этих объектов на высоком уровне. Мы готовы делиться своими наработками и предлагаем закрепить их в Стандарте качества – чтобы сохранять высокую планку качества образовательных учреждений в Свердловской области.

Фото: предоставлено пресс-службой Атомстройкомплекс

Валерий Ананьев также добавил, что строители наравне с властью и жителями заинтересованы в своевременном появлении качественной социальной инфраструктуры в развивающихся районах города, поскольку она является обязательной составляющей комфортной, привлекательной для проживания среды. Компания активно работает над разработкой алгоритма реализации объектов инфраструктуры с применением механизмов частно-государственного партнерства – в рамках трехсторонней концессии. В качестве пилотного проекта компания предлагает школу № 41 в Екатеринбурге – ее старое здание было снесено несколько лет назад. Совместно с КРСУ, банком, Министерством образования Свердловской области, Министерством строительства Свердловской области и Министерством инвестиций и развития Свердловской области разработан пакет необходимых документов для отбора на предоставление федеральной субсидии на строительство школы № 41 в рамках трехсторонней концессии, получено положительное решение от Министерства просвещения РФ. Параллельно прорабатывается возможность реализации на тех же принципах еще трех школ: на 1500 мест на ул. Советской, на 1000 мест на ул. Тенистой, на 1000-1200 мест в мкр. Краснолесье. По словам Валерия Ананьева, применение механизмов государственно-частного партнерства может не только ускорить строительство объектов социальной инфраструктуры, но и за счет ускорения старта строительства сэкономить бюджетные средства – ведь себестоимость строительства растет каждый год.

– Нам необходимо консолидировать, а не распылять усилия по развитию города. Для этого необходима единая долгосрочная программа, которая бы предусматривала строительство инфраструктуры в тех районах, где сконцентрированы усилия многих застройщиков, где идет активное расселение ветхого, частного и аварийного жилья, – резюмировал Валерий Ананьев. – Эта программа обязательно должна объединять усилия бизнеса и власти по строительству жилья, дорог, сетей, объектов инфраструктуры, чтобы районы развивались комплексно. Разработку такой программы мы готовы обсуждать в рамках деятельности СОСПП и других отраслевых объединений.