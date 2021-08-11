Закроют ли детские сады в Свердловской области: ответ заместителя губернатора

Чиновник пояснил, что в области лишь несколько детских садов сейчас закрыты на карантин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области не планируют закрывать детские сады, несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель губернатора Павел Креков.

- На сегодняшний день в регионе более 1,1 миллиона человек сделали прививку от коронавируса, - отметил Павел Креков.

Также было объявлено, что школьников не будут переводить на дистант.

- В преддверии нового учебного года очень важно провакцинировать максимальное количество человек. С учетом последней партии в области имеется 150 тысяч доз вакцины. Это «Спутник V», «Спутник Лайт». Ревакцинацию прошли шесть тысяч свердловчан. Очень много людей остается на амбулаторном лечении, а большинство пациентов в стационаре нуждаются в подаче кислорода, - пояснил Павел Креков.