В Свердловской области произошло четыре ДТП с мотоциклами

Во всех случаях за отсутствие прав водители привлечены к административной ответственности. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области 10 августа зарегистрировано четыре аварии с участием мототранспорта. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Первое ДТП случилось ночью в поселке Бисерть. Мотоциклист сбил женщину 1992 года рождения, которая шла по обочине в попутном направлении. Она получила травмы, но отказалась ехать в больницу. Пострадавшая сообщила, что водитель мог быть пьян. Ему назначена медэкспертиза.

Другая авария произошла днем в Заречном на подъезде к станции «Колюткино». Мужчина 1984 года рождения за рулем мопеда «Альфа» на небезопасной скорости опрокинул транспортное средство. Водитель получил травмы, врачи назначили ему амбулаторное лечение. При этом у мужчины не было водительских прав . Также у него были признаки опьянения.

Еще одно ДТП случилось в поселке Малышева под Асбестом. Там водитель кроссового мотоцикла 1987 года рождения не уступил дорогу и столкнулся с машиной Toyota, которая ехала по главной дороге. Мужчина, который управлял мотоциклом, попал в больницу с переломом надколенника. Он также не получал водительских прав. А мотоцикл не был зарегистрирован.

Четвертая авария произошла в Екатеринбурге вечером на улице Черняховского. Водитель Ford ехал по двору и при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Irbis, который ехал прямо. За рулем двухколесного транспорта был подросток 2005 года рождения. При этом несовершеннолетний не учился в автошколе и не получал права.

Во всех случаях за отсутствие прав водители привлечены по статье 12.7 КоАП. Их ждет штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

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