Мэр Екатеринбурга отчитался перед депутатами о тратах из бюджета

Обсуждать отчет Орлова планируют на заседаниях Гордумы в сентябре 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов передал депутатам Гордумы отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2021 года. Об этом сообщает департамент информационной политики города.

- Исполнение бюджета по доходам в первом полугодии, как и планировалось, составило 50,9 %, - заявил замглавы по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.

Заместитель мэра отметил, что, несмотря на пандемию, налоговая база в Екатеринбурге стабильна. По его словам, с начала 2021 года в городе собрали 12,5 миллиарда доходов. Еще 13 миллиардов столице Урала передали из областного и федерального бюджетов.

Расходы бюджета оцениваются в 42,9 % от плана. Больше 70 % этих средств потратили на финансирование социальной сферы. Больше 55 % отдали на образование.

При этом бюджет города на 2021 год является дефицитным. Доходная часть составила 50 миллиардов 375 миллионов рублей, а расходная – 53 миллиарда 370 миллионов рублей. Дефицит составил 3 миллиарда рублей.

Обсуждать отчет Орлова планируют на заседаниях Гордумы в сентябре 2021 года.

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