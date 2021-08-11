Екатеринбург вошел в десятку лучших российских городов для молодежи

Респонденты также выбирали Екатеринбург за развитую инфраструктуру и высокий уровень жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург вошел в десятку городов с большими возможностями для обучения и построения карьеры молодых специалистов. Столица Урала разделила шестое место рейтинга с Сочи, сообщает сервис «Работа.ру».

- Четверть участников исследования (по 25% респондентов) выделили для себя Екатеринбург и Сочи. В этих городах среди преимуществ чаще всего выделяли возможности для карьерного роста (51% ответов), - говорится в сообщении.

Большая часть тех, кто голосовал за Екатеринбург, выбирали его из-за высоких зарплат. Также в столице Урала и Сочи респонденты отметили развитую инфраструктуру и высокий уровень жизни. Еще эти города от первой тройки рейтинга отличает баланс между работой и личной жизнью. Об этом заявили 40% участников исследования.

Рейтинг лучших российских городов для молодежи возглавила Москва. Ее выбрали 46% опрошенных за высокие зарплаты и уровень жизни. На втором месте – Санкт-Петербург (37%) с развитой инфраструктурой. Далее идет Новосибирск (34%) с хорошими вузами.

На четвертом месте Краснодар (28%). В этом городе отметили развитую инфраструктуру и возможности для карьерного роста. Пятерку замыкает Казань (27%). Респонденты заявили, что у жителей этого города получается сохранять баланс между работой и личной жизнью.

В основу исследования лег опрос, который проводился в августе 2021 года по всей России среди экономически активного населения от 18 до 25 лет. Всего участие в нем приняли 2,4 тысячи респондентов. Участники исследования могли голосовать за несколько городов сразу.

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